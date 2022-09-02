На Дніпропетровщині через обстріли сталась пожежа. Вигоріло 4 гектари лісу

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"У Великомихайлівській громаді через обстріли сталася пожежа у лісі. Вигоріло 4 гектари території. На місці виявлено 30 вирв та уламки боєприпасу. Нині займання ліквідоване, люди не постраждали. Під пострілами ворога опинилось с. Велика Костромка. Там пошкоджено житловий будинок та лінія електропередач. Потерпілих серед мирного населення немає", - йдеться у звіті.

Більше обстрілів за день, 2 вересня, в інших районах Дніпропетровщини не зафіксовано. Кордон області контролюють ЗСУ. Радіаційний фон в регіоні у межах норми.

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