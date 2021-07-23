На Дніпропетровщині дві вантажівки зіткнулися з Skoda Octavia, є загиблий та поранений

Про це повідомляє ДСНС.

Аварія сталася близько 02:00 23 липня на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в напрямку до смт Солоне.

Зіткнулися три автомобілі: вантажівка, легковий автомобіль Skoda Octavia та вантажівка Mercedes-Benz 1824.

Водій вантажного автомобіля, рухаючись в напрямку смт Солоне не впорався з керуванням та зіткнувся з легковим автомобілем Skoda Octavia, який стояв на узбіччі на тимчасовій зупинці. Після чого, легковий автомобіль продовжив некерований рух та зіткнувся вантажним автомобілем Mercedes-Benz 1824.

Внаслідок ДТП загинув водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824 (чоловік 1976 року народження) та постраждав пасажир легкового автомобіля Skoda Octavia (чоловік 1959 року народження). Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.



