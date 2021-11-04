На Дніпропетровщині на хабарництві викрили 11 поліцейських

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.



Як зазначається, поліцейські з серпня по листопад 2021 року брали хабарі за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, транспортні перевезення мастила, палива, металобрухту та деревини, а також за непритягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.







Генпрокуратура зафіксувала 11 фактів хабарництва на загальну суму 180 тис. грн.



Трьох поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою службовою особою) безпосередньо під час одержання грошей. Один з них отримав 20 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності. Інші двоє - по 10 тис. грн за неперешкоджання здійсненню господарської діяльності.







Всього правоохоронці провели 17 обшуків за місцем мешкання фігурантів та в будівлі районного управління поліції. Вони службову документацію, чорнові записи, ноутбук, системний блок, банківські картки, мобільні телефони і грошові кошти на загальну суму понад 44 тис. грн.



Загалом про підозру повідомили десятьом правоохоронцям, їм обирають запобіжний захід.



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