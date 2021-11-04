На Дніпропетровщині на хабарництві викрили 11 поліцейських
Дніпропетровська обласна прокуратура викрила 11 співробітників Криворізького райуправління поліції, які систематично брали хабарі на загальну суму 180 тис. грн
Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, поліцейські з серпня по листопад 2021 року брали хабарі за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності, транспортні перевезення мастила, палива, металобрухту та деревини, а також за непритягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння.
Генпрокуратура зафіксувала 11 фактів хабарництва на загальну суму 180 тис. грн.
Трьох поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою службовою особою) безпосередньо під час одержання грошей. Один з них отримав 20 тис. грн за непритягнення до кримінальної відповідальності. Інші двоє - по 10 тис. грн за неперешкоджання здійсненню господарської діяльності.
Всього правоохоронці провели 17 обшуків за місцем мешкання фігурантів та в будівлі районного управління поліції. Вони службову документацію, чорнові записи, ноутбук, системний блок, банківські картки, мобільні телефони і грошові кошти на загальну суму понад 44 тис. грн.
Загалом про підозру повідомили десятьом правоохоронцям, їм обирають запобіжний захід.
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