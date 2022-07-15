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На Дніпропетровщині після російського обстрілу рятувальники знайшли уламки від фосфорних боєприпасів

15 липня, 2022 п'ятниця
17:29
війна з Росією фосфорна бомба

У Нікопольському районі Дніпропетровської області, який обстріляли росіяни, були знайдені уламки від фосфорних боєприпасів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі", йдеться у повідомленні.

Миколаївщина

Вночі і вранці 15 липня вкотре атаковано Миколаїв. Масовані обстріли РСЗВ "Смерч" руйнують виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади і зони, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали.

Були завдані удари по силікатному заводу, туристичних базах відпочинку, педагогічному університету та університету кораблебудування. Людських втрат немає.

"Внаслідок обстрілів територіальних громад вдовж лінії зіткнення зафіксовані декілька випадків загоряння сухої трави, а також врожаї з полей. Рятувальні підрозділи оперативно реагують і ліквідують такі пожежі. Ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10" збирав інформацію про результати обстрілів, але був збитий", - розповіли в ОК "Південь".

Дніпропетровщина

"В Нікопольському районі через нічний обстріл з "градів" загорілося пальне. Вогонь оперативно приборкано. Рятувальниками на місці обстрілу виявлено уламки від фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі лунали обстріли зі ствольної артилерії по парковій зоні Зеленодольська. Людських втрат немає", - йдеться у звіті "Півдня".

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