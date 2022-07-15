Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку напружена, динамічна, але контрольована силами оборони. Противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі", йдеться у повідомленні.

Миколаївщина

Вночі і вранці 15 липня вкотре атаковано Миколаїв. Масовані обстріли РСЗВ "Смерч" руйнують виробничу інфраструктуру, рекреаційні заклади і зони, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали.

Були завдані удари по силікатному заводу, туристичних базах відпочинку, педагогічному університету та університету кораблебудування. Людських втрат немає.

"Внаслідок обстрілів територіальних громад вдовж лінії зіткнення зафіксовані декілька випадків загоряння сухої трави, а також врожаї з полей. Рятувальні підрозділи оперативно реагують і ліквідують такі пожежі. Ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10" збирав інформацію про результати обстрілів, але був збитий", - розповіли в ОК "Південь".

Дніпропетровщина

"В Нікопольському районі через нічний обстріл з "градів" загорілося пальне. Вогонь оперативно приборкано. Рятувальниками на місці обстрілу виявлено уламки від фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі лунали обстріли зі ствольної артилерії по парковій зоні Зеленодольська. Людських втрат немає", - йдеться у звіті "Півдня".

На тимчасово окупованій території Херсонської області мешканці страждають і виживають без їжі, медикаментів, води, електрики та газу.

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