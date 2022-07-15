Без їжі, медикаментів, води, електрики та газу, але з польовими пожежами: в ОК "Південь" розповіли, як виживають мешканці Херсонщини
На тимчасово окупованій території Херсонської області мешканці страждають і виживають без їжі, медикаментів, води, електрики та газу
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Внаслідок постійних обстрілів на Херсонщині також все частіше трапляються польові пожежі.
"Мешканці вимушені виживати без медикаментів, продуктів харчування, газо-, водо- та електропостачання.. Локалізувати та ліквідувати їх повністю на деокупованих територіях вкрай важко, а на тимчасово окупованих територіях росіяни навмисно не дозволяють це робити", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти продовжують знищувати склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Мирні люди намагаються врятувати хоч частину врожаю і ризикуючи працюють на техніці під обстрілами.
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