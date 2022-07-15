Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Внаслідок постійних обстрілів на Херсонщині також все частіше трапляються польові пожежі.

"Мешканці вимушені виживати без медикаментів, продуктів харчування, газо-, водо- та електропостачання.. Локалізувати та ліквідувати їх повністю на деокупованих територіях вкрай важко, а на тимчасово окупованих територіях росіяни навмисно не дозволяють це робити", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти продовжують знищувати склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Мирні люди намагаються врятувати хоч частину врожаю і ризикуючи працюють на техніці під обстрілами.

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