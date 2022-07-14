На Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську громаду
Уночі й уранці 14 липня на Дніпропетровщині окупанти відкрили вогонь по Великій Костромці й Зеленодольську
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - наголосив він.
За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.
Станом на ранок 14 липня в інших районах Дніпропетровщини ситуація спокійна.
- У ніч із 12 на 13 липня українська артилерія вдарила по скупченню окупантів у Чкаловому на Дніпропетровщині.
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