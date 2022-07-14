Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район. Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - наголосив він.

За попередньою інформацією, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Станом на ранок 14 липня в інших районах Дніпропетровщини ситуація спокійна.

У ніч із 12 на 13 липня українська артилерія вдарила по скупченню окупантів у Чкаловому на Дніпропетровщині.

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