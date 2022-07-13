ЗСУ знищили склад у Чорнобаївці та вдарила по скупченню сил у Чкаловому

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нічні ракетно-артилерійські удари наших підрозділів відбулися, зокрема по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться у звіті.

Втрати Росії

Двічі нашими зенітно-ракетними підрозділами в Нікопольському районі було знищено безпілотник-розвідник, якими ворог намагався викрити наші позиції та скорегувати свій вогонь.

Підтверджені втрати противника за ніч складають 11 рашистів, 3 одиниці броньованої та 2 – автомобільної техніки. Решта втрат розвідується.

Чорне море

В північно-західній частині моря, в готовності до нанесення ракетних ударів, перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами", а також 2 великі десантних кораблів.

Звернення до українців

Ворог загрожує ракетними та артилерійськими ударами по південних регіонах. Попередження про повітряну небезпеку вимагають оперативного і доцільного реагування. Не наражайте себе на небезпеку, пам’ятайте про мінну загрозу, дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану, не поширюйте інформацію про розташування, переміщення та дії сил оборони, зберігайте спокій та виваженість

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.

Російський агресор готується до оборони тимчасово окупованих територій на Півдні України.

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