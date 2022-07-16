На Дніпропетровщині росіяни за добу вбили трьох людей, поранили 17
На Дніпропетровщині 15 липня загарбники вбили трьох людей, поранили ще 17, пошкодили 13 будинків і школу
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з "градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні", - наголосив він.
За попередньою нформацією, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці ртувальники розбирають руйнування та шукають людей.
У Криворізькому районі загарбники обстріляли Зеленодольську, Апостолівську та Широківську громади. У Шестірні пошкоджне житло. Також сталася пожежа на приватному подвір’ї. Люди не постраждали.
"На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення", - зазначив Валентин Резніченко.
- Увечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів, у місті розпочалась пожежа. Унаслідок авіаудару РФ троє людей загинуло.
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