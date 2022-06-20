На Дніпропетровщині рятувальники другу добу борються з пожежею, що сталася через ракетну атаку
Рятувальники намагаються погасити пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
"У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", – написав він.
Валентин Резніченко також повідомив, що рашисти ударили з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.
- Нагадаємо, 18 червня ворожі ракетні удари знищили нафтобазу у Новомосковському районі.
- Через вибух на нафтобазі загинув один рятувальник, ще двоє госпіталізовані з опіками. Також через ракетну атаку постраждали 11 цивільних, зокрема 1 людина – у важкому стані, 6 людей – середньої тяжкості.
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