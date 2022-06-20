На Дніпропетровщині рятувальники другу добу борються з пожежею, що сталася через ракетну атаку

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", – написав він.

Валентин Резніченко також повідомив, що рашисти ударили з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.