На Дніпропетровщині вдалось стабілізувати електроенергію, - ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вони це зробили. Понад п'ять діб безперервної роботи - і енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему. Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - пишуть в ОВА.

У Дніпропетровському регіоні діють три черги. Енергетики намагатимуться, аби оселі були зі світлом 5 годин, без нього – 4. Проте можуть бути і триваліші відключення, все залежить від дефiциту потужності.

"При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо. Вимикаємо усе зайве. Всюди. Удома і на роботі. Так допомагаємо країні і самим собі. Переможемо зиму разом", - наголошують в ОВА.

20 грудня у Дніпрі відбулась пожежа на електропідстанції заводу Південмаш, без світла і тепла залишилась значна кількість людей.

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