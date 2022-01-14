На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення загорілися автобус і легковик: одна людина загинула, двоє госпіталізовані

Про це інформує ДСНС.



"14-го січня о 08:34 сталась дорожньо-транспортна пригода на автошляху М-04 "Знам'янка-Луганськ-Ізварине між селами Піщанка та Новоселівка Новомосковського району", - ідеться в повідомленні.



Унаслідок зіткнення рейсовий автобус Новомосковськ - Знаменівка та легковик ВАЗ-2101 загорілися. Під час курсування за маршрутом у автобусі перебувало 10 пасажирів і водій.



Пасажири вибралися з нього до прибуття рятувальників. Двох постраждалих, чоловіка 1957 року народження та підлітка 2005 року народження госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.



Водій легковика загинув.



Як повідомляють у ДСНС, вогонь охопив 15 кв. м.



Пожежу локалізували о 08:58, а ліквідували о 09:01.



До гасіння вогню залучили 8 осіб і 2 од. спецтехніки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb