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На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення загорілися автобус і легковик: одна людина загинула, двоє госпіталізовані

14 січня, 2022 п'ятниця
15:53
Кримінал

У Дніпропетровській області через аварію загорілися рейсовий автобус і автомобіль ВАЗ-2101

Про це інформує ДСНС.

"14-го січня о 08:34 сталась дорожньо-транспортна пригода на автошляху М-04 "Знам'янка-Луганськ-Ізварине між селами Піщанка та Новоселівка Новомосковського району", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок зіткнення рейсовий автобус Новомосковськ - Знаменівка та легковик ВАЗ-2101 загорілися. Під час курсування за маршрутом у автобусі перебувало 10 пасажирів і водій.

Пасажири вибралися з нього до прибуття рятувальників. Двох постраждалих, чоловіка 1957 року народження та підлітка 2005 року народження госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.

Водій легковика загинув.

Як повідомляють у ДСНС, вогонь охопив 15 кв. м.

Пожежу локалізували о 08:58, а ліквідували о 09:01.

До гасіння вогню залучили 8 осіб і 2 од. спецтехніки.

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Новини
ДТП
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Дніпропетровщина
ДСНС
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госпіталізовані
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