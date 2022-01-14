На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення загорілися автобус і легковик: одна людина загинула, двоє госпіталізовані
У Дніпропетровській області через аварію загорілися рейсовий автобус і автомобіль ВАЗ-2101
Про це інформує ДСНС.
"14-го січня о 08:34 сталась дорожньо-транспортна пригода на автошляху М-04 "Знам'янка-Луганськ-Ізварине між селами Піщанка та Новоселівка Новомосковського району", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок зіткнення рейсовий автобус Новомосковськ - Знаменівка та легковик ВАЗ-2101 загорілися. Під час курсування за маршрутом у автобусі перебувало 10 пасажирів і водій.
Пасажири вибралися з нього до прибуття рятувальників. Двох постраждалих, чоловіка 1957 року народження та підлітка 2005 року народження госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.
Водій легковика загинув.
Як повідомляють у ДСНС, вогонь охопив 15 кв. м.
Пожежу локалізували о 08:58, а ліквідували о 09:01.
До гасіння вогню залучили 8 осіб і 2 од. спецтехніки.
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