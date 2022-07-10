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На Дніпропетровщині водій не впорався з кермуванням, врізався в огорожу та загинув

10 липня, 2022 неділя
18:25
Суспільство ДТП

Смертельне ДТП сталося на Дніпропетровщині 10 липня: водій ВАЗ не впорався з керуванням та загинув

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

"10-го липня о 14:03 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху місцевого значення за межами селища міського типу Магдалинівка (в сторону села Водяне) Новомосковського району", – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, водій легкового авто "ВАЗ 2106" не впорався з кермуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу. Через те чоловік 1970-го року народження загинув на місці.

"Співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія (чоловіка без ознак життя, 1970 року народження) та передали  працівникам Національної поліції", – вказало відомство.

Нацполіція встановлює обставини ДТП.

  • Нагадаємо, у Кривому Розі спецназ ЗСУ не дав втекти п'яним винуватцям ДТП.

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Новини ДТП
Дніпропетровщина
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