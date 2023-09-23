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На Дніпропетровщині здетонував російський боєприпас: постраждав 12-річний хлопчик

23 вересня, 2023 субота
19:58
Суспільство Ілюстративне фото

У суботу, 23 вересня, на подвір'ї одного з будинків у Першотравневській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області здетонував російський боєприпас, унаслідок чого постраждав 12-річний хлопчик

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти", - написав Лисак. 

За словами очільника області, постраждав 12-річний хлопчик. Нараз він в стані середньої тяжкості перебуває у лікарні. Крім того, було пошкоджено два приватні будинки і авто.

"Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліцію", - наголосив Лисак. 

  • 1 вересня у місті Малин, що на Житомирщині, у руках 13-річного хлопчика здетонував запал від ручної гранати. Дитина опинилася у лікарні. 
Україна
Дніпропетровщина
Війна з Росією
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