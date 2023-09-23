На Дніпропетровщині здетонував російський боєприпас: постраждав 12-річний хлопчик

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти", - написав Лисак.

За словами очільника області, постраждав 12-річний хлопчик. Нараз він в стані середньої тяжкості перебуває у лікарні. Крім того, було пошкоджено два приватні будинки і авто.

"Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліцію", - наголосив Лисак.