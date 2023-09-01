На Житомирщині в руках 13-річного хлопчика здетонував запал гранати: дитина в лікарні
У місті Малин, що на Житомирщині, у п'ятницю, 1 вересня, у руках 13-річного хлопчика здетонував запал від ручної гранати, унаслідок чого дитина опинилася у лікарні
Про це інформує пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, запал від ручної гранати хлопець знайшов поблизу залізничної колії. Він здетонував у нього в руках. Дитина отримала значні травми і наразі перебуває у лікарні.
"У День знань хочемо ще раз нагадати, що безпека та життя наших дітей понад усе. І про це, в першу чергу, слід подбати батькам! Розповідайте малечі, що будь-які підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати! Адже це смертельно небезпечно!", - закликали надзвичайники.
- 16 серпня у Трифонівці Херсонської області діти на вулиці знайшли невідомий вибуховий предмет. Під час гри пристрій здетонував, а вони постраждали.
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