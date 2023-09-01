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На Житомирщині в руках 13-річного хлопчика здетонував запал гранати: дитина в лікарні

1 вересня, 2023 п'ятниця
20:33
Суспільство граната

У місті Малин, що на Житомирщині, у п'ятницю, 1 вересня, у руках 13-річного хлопчика здетонував запал від ручної гранати, унаслідок чого дитина опинилася у лікарні

Про це інформує пресслужба ДСНС. 

За попередньою інформацією, запал від ручної гранати хлопець знайшов поблизу залізничної колії. Він здетонував у нього в руках. Дитина отримала значні травми і наразі перебуває у лікарні. 

"У День знань хочемо ще раз нагадати, що безпека та життя наших дітей понад усе. І про це, в першу чергу, слід подбати батькам! Розповідайте малечі, що будь-які підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати! Адже це смертельно небезпечно!", - закликали надзвичайники. 

  • 16 серпня у Трифонівці Херсонської області діти на вулиці знайшли невідомий вибуховий предмет. Під час гри пристрій здетонував, а вони постраждали. 
Україна
Житомирщина
ДСНС
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2023, п'ятниця
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