На Житомирщині в руках 13-річного хлопчика здетонував запал гранати: дитина в лікарні

Про це інформує пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, запал від ручної гранати хлопець знайшов поблизу залізничної колії. Він здетонував у нього в руках. Дитина отримала значні травми і наразі перебуває у лікарні.



"У День знань хочемо ще раз нагадати, що безпека та життя наших дітей понад усе. І про це, в першу чергу, слід подбати батькам! Розповідайте малечі, що будь-які підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати! Адже це смертельно небезпечно!", - закликали надзвичайники.