У зоні ООС окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зі станкових протитанкових гранатометів загарбники вели вогонь у напрямку Зайцевого.

У районі Верхньоторецького окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Шумів російські окупаційні війська били з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення. Його евакуювали до лікарні, стан його здоров'я задовільний.