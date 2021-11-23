У зоні ООС окупанти поранили українського військового
З початку доби 23 листопада станом на 17:00 російські війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Зі станкових протитанкових гранатометів загарбники вели вогонь у напрямку Зайцевого.
У районі Верхньоторецького окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У напрямку Шумів російські окупаційні війська били з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення. Його евакуювали до лікарні, стан його здоров'я задовільний.
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