Спостерігачі ОБСЄ виявили танк окупантів у житловій зоні Луганська
23 листопада місія ОБСЄ виявила танк збройних формувань РФ у житловій зоні Луганська
Про це повідомили в штабі ООС.
"У зоні дій так званого 2-го армійського корпусу ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації", - ідеться в заяві.
Також у пресцентрі ООС повідомляють, що російські окупанти обмежували пересування спостерігачів ОБСЄ на блокпості збройних формувань РФ поблизу Мінерального Донецької області, у неконтрольованому українською владою пункті пропуску на кордоні та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесінівці на Луганщині.
Крім того, окупанти глушили безпілотники ОБСЄ засобами радіоелектронної боротьби.
- Нагадаємо, 23 листопада розвідка повідомила, що Росія проводить військові навчання в ОРДЛО з залученням мобілізаційного резерву.
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