Спостерігачі ОБСЄ виявили танк окупантів у житловій зоні Луганська

Про це повідомили в штабі ООС.



"У зоні дій так званого 2-го армійського корпусу ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації", - ідеться в заяві.



Також у пресцентрі ООС повідомляють, що російські окупанти обмежували пересування спостерігачів ОБСЄ на блокпості збройних формувань РФ поблизу Мінерального Донецької області, у неконтрольованому українською владою пункті пропуску на кордоні та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесінівці на Луганщині.



Крім того, окупанти глушили безпілотники ОБСЄ засобами радіоелектронної боротьби.



Нагадаємо, 23 листопада розвідка повідомила, що Росія проводить військові навчання в ОРДЛО з залученням мобілізаційного резерву.