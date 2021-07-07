На Донбасі окупанти за добу не порушували режим тиші

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.