На Донбасі окупанти за добу не порушували режим тиші
Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 годину ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.
Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.
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