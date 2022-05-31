На Донбасі ситуація складна, ЗСУ мають успіхи на Харківщині та Херсонщині, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 31 травня
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно. Не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту", - зазначив президент.
Зеленський зазначив, що ситуація на Донбаському напрямку дуже складна.
"Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, - це просто божевілля", - додав він.
Президент додав, що на 97-й день війни не дивує, що для російських військових будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне
"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні Сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове. У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості", - підсумував Зеленський.
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