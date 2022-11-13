Про це інформує офіційний сайт "Європейської солідарності".

"Заїхали до хлопців у батальйон, який стоїть на дуже відповідальній ділянці східного фронту. Передали їм вантажівки DAF, броньовану машину, - щоб насипали русні, та генератори, буржуйки, спальники, - щоб були усі здорові", - каже Порошенко.

"А вони нам подарували суцільні емоції. Попри те, що на їхньому напрямку зараз точаться дуже важкі бої, вони віджартовуються - не приховують облич, бо кажуть, що росіяни і так вже кожного знають. І готові йти до Донецька і далі", - ділиться враженнями п‘ятий президент України.

"Дуже позитивний день на фронті в колі наших захисників. І багато сміху, - на війні без нього ніяк. Настрій у воїнів суперовий, переможний. Вони своєю внутрішньою силою повернуть всі українські території. Ми в цьому не сумніваємося", - наголошує Порошенко.

"Віримо в ЗСУ і невпинно наближаємо нашу перемогу. Заради таких миттєвостей і варто жити", - вважає Петро Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb