На Донбасі точаться важкі бої, але хлопці готові йти на Донецьк і далі, - Порошенко
Петро Порошенко привіз вантажівки DAF, броньовану машину, генератори, буржуйки і спальні мішки у батальйон, який зараз воює на одній з найгарячіших ділянок східного фронту
Про це інформує офіційний сайт "Європейської солідарності".
"Заїхали до хлопців у батальйон, який стоїть на дуже відповідальній ділянці східного фронту. Передали їм вантажівки DAF, броньовану машину, - щоб насипали русні, та генератори, буржуйки, спальники, - щоб були усі здорові", - каже Порошенко.
"А вони нам подарували суцільні емоції. Попри те, що на їхньому напрямку зараз точаться дуже важкі бої, вони віджартовуються - не приховують облич, бо кажуть, що росіяни і так вже кожного знають. І готові йти до Донецька і далі", - ділиться враженнями п‘ятий президент України.
"Дуже позитивний день на фронті в колі наших захисників. І багато сміху, - на війні без нього ніяк. Настрій у воїнів суперовий, переможний. Вони своєю внутрішньою силою повернуть всі українські території. Ми в цьому не сумніваємося", - наголошує Порошенко.
"Віримо в ЗСУ і невпинно наближаємо нашу перемогу. Заради таких миттєвостей і варто жити", - вважає Петро Порошенко.
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