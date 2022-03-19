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Головна війна з Росією На Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога, знищили майже 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - штаб ООС

На Донбасі українські військові відбили 10 атак ворога, знищили майже 100 окупантів та близько 30 одиниць техніки, - штаб ООС

19 березня, 2022 субота
21:11
війна з Росією війна на Донбасі

У Донецькій та Луганській областях українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Еспресо.TV.

"Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.Українські захисники знищили: 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танків, 7 БМП-2, 1 БТР, 10 вантажних автомобілів. Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб", - йдеться у повідомленні.
 

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Операція об'єднаних сил
Донбас
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