На Донбасі від обстрілу окупантів загинув український військовий, ще троє поранені

Про це передає пресцентр штабу ООС.

“Сьогодні, 05 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українських захисників було евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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