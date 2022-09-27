На Донеччині армія РФ за добу вбила трьох мирних жителів
25 вересня на Донеччині від рук російських загарбників загинуло троє мирних жителів, ще тринадцять зазнали поранень
Про це інформує в телеграмі голова ОДА Павло Кириленко.
"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: двох у Бахмуті та одного у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - пише Кириленко.
Нині неможливо назвати точні дані щодо жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 890 людей, поранено - 2257.
- Упродовж ночі на 25 вересня російські війська обстрілювали цивільні об'єкти по всі лінії фронту на Донеччині.
- Голова ОДА Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині за 25 вересня загинуло троє мирних жителів, ще одинадцять зазнали поранень.
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