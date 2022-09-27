На Донеччині армія РФ за добу вбила трьох мирних жителів

Про це інформує в телеграмі голова ОДА Павло Кириленко.

"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: двох у Бахмуті та одного у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - пише Кириленко.

Нині неможливо назвати точні дані щодо жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 890 людей, поранено - 2257.