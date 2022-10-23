На Донеччині нацгвардійці збили російський дрон
Дніпровські нацгвардійці приземлили розвідувальний безпілотник російських загарбників на Донеччині
Про це повідомило МВС у телеграмі.
У МВС зауважили, що Дніпровська бригада Нацгвардії неодноразово збивала розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському й Луганському напрямках.
"Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом", - зазначили в міністерстві.
- З 24 лютого до 23 жовтня росіяни втратили 1361 дрон в Україні.
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