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На Донеччині нацгвардійці збили російський дрон

23 жовтня, 2022 неділя
19:08
війна з Росією Нацгвардійці збили російський дрон

Дніпровські нацгвардійці приземлили розвідувальний безпілотник російських загарбників на Донеччині

Про це повідомило МВС у телеграмі.

 У МВС зауважили, що Дніпровська бригада Нацгвардії неодноразово збивала розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському й Луганському напрямках.

"Жартують, що вороги навчились постачати металобрухт небом", - зазначили в міністерстві.

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