На Донеччині окупанти обстріляли 12 населених пунктів упродовж доби: загинули мирні жителі, є поранені, зруйновано будинки, школу, дитсадок

Про це повідомила Національна поліція у телеграм.



"Донеччина: за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів, поліція задокументувала воєнні злочини рф. Внаслідок ударів загинули мирні жителі, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія", – йдеться у повідомленні.



За добу 19 квітня окупанти обстрілювали по донецькому напрямку Маріуполь, Авдіївку, Вугледар, Мар’їнку, Краматорськ, Новогродівку, Торецьк, Миколаївку, Благодатне, Орлівку, Рубці, Привілля.



Окупанти били ракетами з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.



"Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України", – вказала Нацполіція.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Гірське, а також житлові будинки Новодружеська, перебито газопровід.

Україна попередньо домовилась з окупантами про гуманітарний коридор із Маріуполя на 20 квітня.

РФ мовчить щодо пропозиції обміну цивільних мешканців Маріуполя і його захисників.