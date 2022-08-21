На Донеччині окупанти за добу вбили 4 мирних мешканців, іще двох поранили
На Донеччині 20 серпня росіяни вбили 4 цивільних, поранили двох. Точна кількість жертв у Волновасі й Маріуполі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- 19 серпня на Донеччині окупанти вбили 7 цивільних, поранили ще 13. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна.
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