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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині окупанти за добу вбили 4 мирних мешканців, іще двох поранили

На Донеччині окупанти за добу вбили 4 мирних мешканців, іще двох поранили

21 серпня, 2022 неділя
10:44
війна з Росією голова Донецкої ВА Павло Кириленко

На Донеччині 20 серпня росіяни вбили 4 цивільних, поранили двох. Точна кількість жертв у Волновасі й Маріуполі невідома

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

  • 19 серпня на Донеччині окупанти вбили 7 цивільних, поранили ще 13. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна.

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