Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

19 серпня на Донеччині окупанти вбили 7 цивільних, поранили ще 13. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна.

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