Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Часовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Увечері 21 вересня на Донеччині росіяни обстріляли касетними снарядами школу мистецтв у Часовому Ярі, а ракетами - підприємство у Краматорську.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb