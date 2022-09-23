На Донеччині окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, іще 17 отримали поранення
На Донеччині 22 вересня росіяни вбили 7 цивільних, іще 17 поранили. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Часовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- Увечері 21 вересня на Донеччині росіяни обстріляли касетними снарядами школу мистецтв у Часовому Ярі, а ракетами - підприємство у Краматорську.
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