Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

25 серпня "гаряче" було у громадах Бахмутського та Краматорського районів.

"У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка.

Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ", - йдеться в повідомленні.

У Сіверську внаслідок влучань російських снарядів пошкоджено 4 будинки.

По Краматорському району армія РФ гатила щонайменше двічі - є влучання в заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Також там пошкоджені 5 житлових будинків.

У Костянтинівській громаді внаслідок обстрілу рашистів зайнялася пожежа - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що нині встановити точні дані про кількість загиблих чи постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі неможливо.

"Росія вбиває цивільних! За кожен злочин буде кара", - додав очільник Донеччини.

За 24 серпня росіяни вбили три мирні жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення.

Вночі 25 серпня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва, пошкоджено будинки. Попередньо, без жертв та постраждалих.

У Слов'янську 25 серпня пролунали три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки.

Уранці 26 серпня російські окупанти поцілили в хіміко-механічний технікум у Слов'янську Донецької області.

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