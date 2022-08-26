На Донеччині окупанти за добу вбили двох мирних жителів та ще 6 поранили
За попередню добу внаслідок ударів російської армії в Сіверську та Зеленопіллі Донецької області постраждало двоє мирних жителів, також ще шестеро - отримали поранення
Про це інформує в телеграмі очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
25 серпня "гаряче" було у громадах Бахмутського та Краматорського районів.
"У Соледарській громаді під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка.
Гучно минула ніч у Світлодарській громаді: під вогнем Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ", - йдеться в повідомленні.
У Сіверську внаслідок влучань російських снарядів пошкоджено 4 будинки.
По Краматорському району армія РФ гатила щонайменше двічі - є влучання в заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Також там пошкоджені 5 житлових будинків.
У Костянтинівській громаді внаслідок обстрілу рашистів зайнялася пожежа - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що нині встановити точні дані про кількість загиблих чи постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі неможливо.
"Росія вбиває цивільних! За кожен злочин буде кара", - додав очільник Донеччини.
- За 24 серпня росіяни вбили три мирні жителів Донеччини – у Соледарі. Ще одна людина отримала поранення.
- Вночі 25 серпня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому сектору Миколаєва, пошкоджено будинки. Попередньо, без жертв та постраждалих.
- У Слов'янську 25 серпня пролунали три потужні вибухи, пошкоджено багатоповерхівки.
- Уранці 26 серпня російські окупанти поцілили в хіміко-механічний технікум у Слов'янську Донецької області.
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