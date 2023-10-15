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На Донеччині планують евакуацію родин із дітьми із Торецької та Мар’їнської громад

15 жовтня, 2023 неділя
20:41
Війна з Росією евакуація

Найближчим часом у Торецькій та Мар’їнській громадах Донецької області планують оголосити примусову евакуацію родин із дітьми

Про це йдеться на сайті Донецької ОДА.

"Відповідні подання вже підготовлені місцевими адміністраціями та передані до Кабінету міністрів. Йдеться про Торецьку та Мар’їнську громади", - заявив виконувач обовʼязків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його словами, наразі у Торецькій громаді перебувають майже 240 дітей, у Мар’їнській - 19.

Евакуація дітей із Донеччини: що відомо

У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали 130 дітей.

28 серпня начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.

Станом на 19 вересня 2023 року у Донецькій області з 30 населених пунктів евакуювали всіх дітей - йдеться про 229 людей. Зокрема, дітей евакуювали з Бахмута та Вугледару.

Суспільство
Україна
Донеччина
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