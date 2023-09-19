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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів

19 вересня, 2023 вiвторок
06:53
Війна з Росією

У Донецькій області з 30 населених пунктів евакуювали всіх дітей - йдеться про 229 людей. Зокрема, дітей евакуювали з Бахмута та Вугледару

Про це повідомила заступниця очільника ОВА Юлія Костюніна у коментарі Суспільному.

Перелік населених пунктів області, з яких вивезли всіх дітей:

  • Волноваський район - Вугледар, Пречистівка;
  • Бахмутський район - Бахмут, Іванівське, Хромове, Федорівка, Міньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка, Часів Яр, Залізне;
  • Покровський район - село Костянтинівка, село Красногорівка, Максимільянівка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;
  • Краматорський район – Іванопілля, Миколаєвка, Подільське, селище Ямпіль, Торське, Зарічне, Тихонівка, Васютінське.

За словами Костюніної, всього з цих населених пунктів евакуювали 229 дітей.

Евакуація дітей із Донеччини: що відомо

У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали 130 дітей.

28 серпня начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.

Суспільство
біженці
Донеччина
Військові новини
біженці з Донбасу
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