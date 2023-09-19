На Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів
У Донецькій області з 30 населених пунктів евакуювали всіх дітей - йдеться про 229 людей. Зокрема, дітей евакуювали з Бахмута та Вугледару
Про це повідомила заступниця очільника ОВА Юлія Костюніна у коментарі Суспільному.
Перелік населених пунктів області, з яких вивезли всіх дітей:
- Волноваський район - Вугледар, Пречистівка;
- Бахмутський район - Бахмут, Іванівське, Хромове, Федорівка, Міньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка, Часів Яр, Залізне;
- Покровський район - село Костянтинівка, село Красногорівка, Максимільянівка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;
- Краматорський район – Іванопілля, Миколаєвка, Подільське, селище Ямпіль, Торське, Зарічне, Тихонівка, Васютінське.
За словами Костюніної, всього з цих населених пунктів евакуювали 229 дітей.
Евакуація дітей із Донеччини: що відомо
У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали 130 дітей.
28 серпня начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.
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