На Донеччині евакуювали всіх дітей з 30 населених пунктів

Про це повідомила заступниця очільника ОВА Юлія Костюніна у коментарі Суспільному.

Перелік населених пунктів області, з яких вивезли всіх дітей:

Волноваський район - Вугледар, Пречистівка;

Бахмутський район - Бахмут, Іванівське, Хромове, Федорівка, Міньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка, Часів Яр, Залізне;

Покровський район - село Костянтинівка, село Красногорівка, Максимільянівка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;

Краматорський район – Іванопілля, Миколаєвка, Подільське, селище Ямпіль, Торське, Зарічне, Тихонівка, Васютінське.

За словами Костюніної, всього з цих населених пунктів евакуювали 229 дітей.

Евакуація дітей із Донеччини: що відомо

У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

5 серпня з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуювали 130 дітей.

28 серпня начальник Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що у прифронтових населених пунктах області залишаються 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.