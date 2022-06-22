На Донеччині РФ 22 червня вбила мирних людей у Пречистівці, Красногорівці та Залізному
За день, 22 червня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 22 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пречистівці, 1 у Красногорівці та 1 у Залізному. Ще 5 людей дістали поранення", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
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