Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"Донеччина: поліція документує наслідки обстрілів російською армією 18 населених пунктів області. За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих - маленькі діти, їм надано медичну допомогу. Поліція документує кожен воєнний злочин РФ", - зауважили в міністерстві.

Під російським вогнем опинилися Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, смт Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.

Окупанти застосовували авіацію, ракети зенітного ракетного комплексу "С-300", "гради", "урагани", "смерчі", "Торнадо-С", артилерію.

"Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт - 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо", - наголосили в МВС.

Поліція й СБУ розпочали провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

2 липня в Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів щонайменше дві людини загинули, ще три поранені, зокрема дві дитини.

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