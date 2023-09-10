На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
Росіяни обстріляли авто з іноземними волонтерами біля Часового Яру, внаслідок чого двоє людей зазнали важких поранень, а громадяни Іспанії та Канади загинули
Про це повідомила гуманітарна організація Road to Relief, до якої належали загиблі волонтери.
Зазначається, що обстріл стався 9 вересня близько 10:00 ранку. Волонтери вирушили зі Слов'янська у напрямку Бахмута, проте потрапили під перехресний вогонь у смт Іванівське Бахмутського району Донецької області. Від прямого удару автомобіль перекинувся та загорівся.
У машині перебували німецький медичний волонтер Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тир, канадський волонтер Ентоні Ігнат та іспанська волонтерка і директорка "Road to Relief" Емма Ігуаль.
Мавік та Матіас зазнали важких осколкових поранень та опіків, Ігнат загинув одразу. Стан Ігуаль не був відомим після обстрілу, проте сьогодні, 10 вересня, міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підтвердив загибель волонтерки.
- Американський волонтер Піт Рід був убитий у четвер, 2 лютого, у Бахмуті під час надання допомоги мирним жителям – напередодні там же були поранені двоє норвежців.
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