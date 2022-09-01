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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині росіяни протягом доби вбили 5 цивільних і ще 12 поранили

На Донеччині росіяни протягом доби вбили 5 цивільних і ще 12 поранили

1 вересня, 2022 четвер
09:19
війна з Росією Обстріл Донеччина - ілютрація

На Донеччині 31 серпня окупанти вбили 5 цивільних, поранили 12. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив він.

Від початку повномасштабної війни окупанти вбили 786 мирних мешканців Донеччини й поранили 1998 (без урахування жертв у Маріуполі й Волновасі).

  • 30 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 47 цивільних об'єктів, зокрема 29 будинків, палац спорту, вбили 4 цивільних, поранили ще двох.

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Україна
Росія
Донеччина
окупанти
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