На Донеччині росіяни протягом доби вбили 5 цивільних і ще 12 поранили
На Донеччині 31 серпня окупанти вбили 5 цивільних, поранили 12. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив він.
Від початку повномасштабної війни окупанти вбили 786 мирних мешканців Донеччини й поранили 1998 (без урахування жертв у Маріуполі й Волновасі).
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30 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 47 цивільних об'єктів, зокрема 29 будинків, палац спорту, вбили 4 цивільних, поранили ще двох.
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