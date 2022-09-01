Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 31 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську. Ще 12 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - наголосив він.

Від початку повномасштабної війни окупанти вбили 786 мирних мешканців Донеччини й поранили 1998 (без урахування жертв у Маріуполі й Волновасі).

30 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 47 цивільних об'єктів, зокрема 29 будинків, палац спорту, вбили 4 цивільних, поранили ще двох.

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