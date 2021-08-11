На Донеччині росіяни розпочали добу артилерійським обстрілом. Вчорашній поранений помер в шпиталі
11 серпня ворожі війська обстріляли позиції українських захисників під Новомихайлівкою Мар'їнського району із артилерійських систем 122 калібру
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
"Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас у ранковому зведенні уточнили, що за минулу добу ворог здійснив обстріли українських позицій 16 разів.
У вечірньому зведенні штабу ООС, опублікованому о 17:40 повідомлялось про 4 : поблизу Водяного застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру, під Невельським - автоматичні станкові гранатомети, автомати та кулемети, а також під Мар'їнкою з протитанкових ракетних комплексів.
В ранковому зведенні наголосили, що під Водяним внаслідок артобстрілу бойовики зруйнували приватні домоволодіння. Втрати серед місцевого населення немає.
Також ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру поблизу селища Нью-Йорк.
У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.
Поблизу Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.
Один з трьох поранених 10 серпня військових помер від ран у шпиталі.
- 10 серпня в результаті російського обстрілу на Донбасі поранено трьох українських військових, один із них перебуває у тяжкому стані
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