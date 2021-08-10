У зоні ООС окупанти поранили трьох українських військових, один - у тяжкому стані
Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі поранено трьох українських військових, один із них перебуває у тяжкому стані
Про це передає ОТУ "Схід".
"Сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.
У результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення.
Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна - тяжкий, двох - задовільний.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
У штабі ООС зазначили, що від початку доби, 10 серпня, зафіксовано 4 обстріли.
Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.
У напрямку Невельського російські окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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