Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"37 обстрілів за добу - окупанти знову вдарили по житловим кварталам Донеччини. Від російських снарядів постраждали 23 населені пункти. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Зруйновано та пошкоджено 45 житлових будинків, а також інфраструктура. Поліцейські реєструють кожен воєнний злочин РФ", - наголосили в міністерстві.

Під обстріл окупантів потрапили Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, Бахмут, Залізне, Сіверськ, смт Південне, селах Катеринівка, Сокіл, Озерянівка, Георгіївка, Диліївка, Богданівка, Щербинівка, Первомайське, Покровське, Новосергіївка, Клебан-Бик, Орлівка, Желанне, Карлівка.

Росіяни застосували некеровані авіаракети, зенітний ракетний комплекс "С-300", "іскандери", "Точку-У", "гради", "торнадо", танки й артилерію.

Поліція й СБУ відкрила провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

7 липня на Донеччині росіяни вбили 6 людей і 21 поранили.

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