На Донеччині за добу росіяни вбили 6 цивільних, іще 21 поранили
На Донеччині 7 липня росіяни вбили 6 людей і 21 поранили. Кількість загиблих у Волновасі й Маріуполі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - наголосив він.
Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- Ексголова Донецької ВЦА Павло Жебрівський розповів, що росіяни хаотично гатять по Донеччині, знищуючи міста, атакують Слов'янськ із трьох боків.
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