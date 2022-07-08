Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 7 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина отримала поранення", - наголосив він.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Ексголова Донецької ВЦА Павло Жебрівський розповів, що росіяни хаотично гатять по Донеччині, знищуючи міста, атакують Слов'янськ із трьох боків.

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