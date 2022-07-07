Ворог атакує Слов'янськ з трьох боків, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
Ексголова Донецької ВЦА, президент військово-цивільної спілки "Бойове братерство України" Павло Жебрівський розповів, що ворог хаотично гатить по Донеччині, знищуючи міста
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Під найбільшими ударами знаходиться Слов‘янськ. Ворог гатить з "градів", "ураганів", РСЗВ, обстрілює місто ракетами. Слов’янськ атакують з трьох боків. Зі сторони Лимана, російські війська дійшли до населеного пункту Райгородок та річки Сіверський Дінець. Від тієї точки до Слов‘янська 10 км", - пояснив Жебрівський.
Також ексголова Донецької ВЦА додав, що противник зав‘яз зі сторони Ізюма біля населеного пункту Долина.
"На панівних висотах стоять українські військові та не дозволяють просунутись ворогу. Російська армія застрягла там надовго. Вони намагаються наступати зі сторони Святогірськ - Богородичне, але жодного успіху не мають. В планах кацапів найближчим часом здійснити атаку на Сіверськ", - зауважив Жебрівський.
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