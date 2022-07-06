РФ готує провокацію на Слов'янській ТЕС, можливі вибухи - ЦПД
Російські окупанти готують провокацію на Слов'янській тепловій електростанції. ЦПД повідомляє про можливі вибухи
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД наголошують про можливі вибухи на тепловій електростанції.
"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів", - додали у пресслужбі.
Українців закликають евакуюватись у більш безпечні місця.
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