Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Міноборони Росії поширює фейк про підготовку теракту на Слов'янській ТЕС військовими України, щоб приховати свої злочини і звинуватити в усьому ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують про можливі вибухи на тепловій електростанції.

"Рашисти розраховують, що подібні провокації з подальшими терактами допоможуть їм схилити на свій бік місцевих жителів", - додали у пресслужбі.

Українців закликають евакуюватись у більш безпечні місця.

РФ ширить фейк про знищення американської артилерійської системи HIMARS. У ЗСУ спростували інформацію.

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