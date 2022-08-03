Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 7 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі з'ясувати неможливо.

Станом на ранок 3 серпня ЗСУ відбили наступ окупантів на Донеччині, тривають бої в напрямку Бахмута й Соледара.

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