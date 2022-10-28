На Донеччині росіяни за добу вбили 4 цивільних, знайдено тіла ще 5 загиблих під час окупації
На Донеччині 27 жовтня загарбники вбили 4 цивільних, іще 9 поранили. Знайдено тіла 5 загиблих під час окупації
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 27 жовтня стало відомо про чотирьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: трьох у Бахмуті й одного у Святогірську. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації, - у Шандриголовому", - наголосив він.
Також росіяни за добу поранили дев'ятьох людей.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
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