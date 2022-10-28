Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 27 жовтня стало відомо про чотирьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: трьох у Бахмуті й одного у Святогірську. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації, - у Шандриголовому", - наголосив він.

Також росіяни за добу поранили дев'ятьох людей.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

26 жовтня на Донеччині російські загарбники вбили трьох мешканців Бахмута, ще двох цивільних поранили.

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