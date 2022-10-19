Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - наголосив він.

Крім того, 18 жовтня росіяни поранили 12 мирних мешканців Донеччини.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

18 жовтня в деокупованому Лимані на Донеччині поліцейські ексгумували тіла п'ятьох дітей, які загинули внаслідок російських обстрілів.

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