Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"На Донеччині поліція задокументувала 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Росіяни розстріляли населення ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) "Ураган", "Град", артилерією й танками", - зауважили в міністерстві.

Під обстрілами окупантів опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове.

"Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, школа, дитячий садок, технікум, коледж, лікарня, центр надання соцпослуг, адмінбудівля, трансформатор, поля з пшеницею", - наголосили в МВС.

Поліція й СБУ розпочала кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.