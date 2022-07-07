На Донеччині росіяни за добу зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 житлових будинків
На Донеччині 6 липня окупанти зруйнували 47 об'єктів, зокрема 27 будинків, школу, дитсадок, лікарню, адмінбудівлю, технікум і коледж
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"На Донеччині поліція задокументувала 28 ворожих ударів у 16 населених пунктах. Росіяни розстріляли населення ракетами ЗРК "С-300", РЗСВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) "Ураган", "Град", артилерією й танками", - зауважили в міністерстві.
Під обстрілами окупантів опинилися міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Желанне, села Весела Долина, Калинове, Карлівка, Карпівка, Кліщіївка, Кодема, Ласточкине, Максимільянівка, Нетайлове, Первомайське, Соловйове.
"Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, школа, дитячий садок, технікум, коледж, лікарня, центр надання соцпослуг, адмінбудівля, трансформатор, поля з пшеницею", - наголосили в МВС.
Поліція й СБУ розпочала кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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