На Донеччині російські окупанти за добу поранили 4 мирних жителі
За минулу добу унаслідок дій рашистів поранень зазнало чотири мирних жителі Донецької області
Про це інформує в телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
5 вересня російські загарбники поранили чотирьох мирних жителів Донеччини. Зокрема поранення отримали у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці.
Нині остаточні дані про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі дізнатися неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
- На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин.
- За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: двох у Великій Новосілці, одного у Сіверську та одного у Водяному.
- Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
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