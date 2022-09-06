Про це інформує в телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

5 вересня російські загарбники поранили чотирьох мирних жителів Донеччини. Зокрема поранення отримали у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці.



Нині остаточні дані про кількість жертв у Маріуполі та Волновасі дізнатися неможливо.



"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин.

За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: двох у Великій Новосілці, одного у Сіверську та одного у Водяному.

Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

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