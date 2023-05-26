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На Донеччині російські військові грабують приватні будинки під приводом "контрдиверсійних заходів"

26 травня, 2023 п'ятниця
19:00
Війна з Росією ЗСУ

Російські військовослужбовці в Новопетриківці Донецької області грабують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої та незаконно заволодівають автомобілями місцевих жителів. Це вони роблять під приводом "контрдиверсійних заходів"

Про це йдеться у зведенні Генштабу 26 травня.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, окупанти привезли до тимчасово захопленої Новопетриківки Донецької області декілька десятків російських військовослужбовців, які обшукують приватні будинки, вилучають мобільні пристрої, незаконно заволодівають транспортними засобами місцевих жителів. Це вони роблять під приводом "контрдиверсійних заходів".

Удари ЗСУ по росіянах

За добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони знищили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Обстріли території України та ситуація на фронті

Протягом цієї доби ворог здійснив 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та, двічі за добу, застосував 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро. 

Крім цього, росіяни завдали 60 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу “Shahed” по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по Авдіївці та селищу Нью-Йорк.

При цьому окупанти здійснили близько 34 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по наших військових позиціях та густонаселених районах. На жаль, є жертви серед мирного населення, пошкоджено медичний заклад у Дніпрі, навчальні заклади в Ізвариному та Нью-Йорку, багатоквартирні та приватні будинки.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Вугледару, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

  • Уранці 26 травня російська армія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Внаслідок атаки загинули три людини й щонайменше 30 дістали поранення.

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