English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині російські загарбники вбили 7 мирних жителів

На Донеччині російські загарбники вбили 7 мирних жителів

16 липня, 2022 субота
09:48
війна з Росією дитячий садок у Нью-Йорку, Донеччина

За минулу добу на Донеччині рашисти вбили сім людей, ще 14 поранені

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському", - йдеться в повідомленні.

Також 14 людей отримали поранення.

Стало відомо, що у Костянтинівці померла людина, яка раніше отримала поранення в Луганській області.

Кириленко наголосив, що нині неможливо дізнатися точну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях Маріуполя та Волновахи.

  • 15 липня окупанти обстріляли центр Бахмута, що на Донеччині, з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу поранені мирні жителі.
  • Українські військові відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках.
  • За час повномасштабної війни проти РФ окупанти 17 314 разів влучили в цивільні об'єкти й понад 300 - у військові. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Маріуполь
Донеччина
Волноваха
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Офіс генпрокурора України
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
На фото Дональд та Івана Трамп
15 липня, 2022 п'ятниця
Померла Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох дітей
телефон меседжер
14 липня, 2022 четвер
Чергове перехоплення розмов окупантів від СБУ: "Нас тримають за бидло. За документами ми, виявляється, місяць тому кайфували у відпусці"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
09:45
Микола Княжицький
Мова зараз першою чергою відрізняє нас від Росії
09:35
Миколаївщина
Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків
09:31
Оновлено
Вибухи і пожежа в Одесі 16 липня
В Одесі російська ракета влучила в склад, вибухи пролунали у Миколаєві
09:17
нагородження
Зеленський відзначив нагородами 242 українських воїни
09:06
Ізраїль
Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл
09:02
Росіяни 4 рази за добу обстріляли Луганщину ракетами, 5 - мінометами й 3 - артилерією
08:39
Інфографіка
євро
Курс валют на 16 липня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
08:26
На Дніпропетровщині росіяни за добу вбили трьох людей, поранили 17
08:22
Дональд Трамп
Фукуяма попередив Україну про загрози, які несе повернення Трампа до Білого дому
08:00
Інтерв’ю
Дана Ярова
Ми входимо в зиму з "голою" армією, – волонтерка Дана Ярова
07:35
Ексклюзив
загибель
"Прожити емоційно": травматерапевтка Наконечна розповіла, як пережити смерть близького під час війни й далі будувати життя
07:23
Танк, ЗСУ
ЗСУ відбили ворожий штурм на Донецькому та Бахмутському напрямках, - Генштаб
06:58
G20
Зустріч G20 завершиться без спільного комюніке через позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні, - Reuters
06:27
Джо Байден
Байден у Саудівській Аравії зробив різку заяву на адресу принца, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста
06:15
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Росії чергова авіакатастрофа: на Кубані розбився літак Ан-2, пілоти загинули
05:58
Очільниця МЗС Бельгії Хаджа Лабіб
Новою очільницею МЗС Бельгії стане колишня журналістка
05:36
Знищена техніка окупантів
Російська армія виходить з оперативної паузи: новий великий наступ можливий протягом 72 годин, - ISW
04:52
HIMARS
HIMARS мають істотний вплив на перебіг війни в Україні, - Пентагон
04:29
підбита російська техніка
На півдні ЗСУ знищили майже пів сотні загарбників, вісім гаубиць і понад 20 одиниць техніки
04:06
Буча
Офіс генпрокурора зафіксував в Україні уже понад 23 тис. воєнних злочинів російських окупантів
03:43
Маріупольський драмтеатр
Росія цілеспрямовано руйнує культурну спадщину України, щоби знищити національну ідентичність, - Кислиця
03:19
США надасть військову допомогу Тайваню на понад $100 млн
02:56
Візит Байдена в Саудівську Аравію
Байден прибув у Саудівську Аравію домовлятися про нафту і енергетичну безпеку на тлі санкцій проти Росії
02:34
Тім Кенеді приїхав у Дніпро
"Ми з хлопцями Бен Ладена прикінчили": Військових у Дніпрі відвідав зірка ММА та легендарний спецпризначенець зі США Тім Кеннеді
02:12
Кадирівці
У Чечні під час проповіді імами вербують парафіян на війну з Україною
01:50
Газпром
"Газпром" у 2022 році скоротив видобуток на 10%, а експорт до країн "далекого зарубіжжя" на понад 30%, - звіт компанії
01:36
Держдеп США
Військова допомога Україні, оборонні технології: помічниця Блінкена їде в турне Європою обговорити безпекову співпрацю
01:21
Запорізька АЕС
Загарбники з території Запорізької АЕС стріляють по Нікополю із ракетних комплексів, - Енергоатом
01:03
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Азербайджан вимагає вивести війська Вірменії з Нагірного Карабаху за угодою 2020 року і звинувачує РФ у затягуванні процесу
00:42
Італія
В Італії виявили вантаж із деталями для дронів: підозрюють, що він мав піти в Росію
00:39
На фото Володимир Зеленський
"Повинні відчути справедливу відповідь на терор": Зеленський пообіцяв, що "спокійних ночей в окупантів не буде"
00:16
ракетні системи США
Держдеп США схвалив продаж Естонії РСЗВ HIMARS та іншої зброї на $500 млн
2022, п'ятниця
15 липня
23:57
Суми-ліцей
Мер Сум закликав жителів за можливості поїхати з міста на вихідні
23:39
"Динамо"
"Динамо" програло бельгійцям у благодійному матчі
23:16
Оновлено
місто Дніпро
РФ завдала авіаудар по Дніпру. Загинув водій автобуса і ще двоє людей
23:14
Ексклюзив
Віктор Ягун
Росія може зібрати в "добробати" до 50 тис. людей, це - ніщо, - генерал-майор СБУ Ягун
23:13
українське поле пшениці
Продовжують нищити врожай: окупанти обстріляли Зеленопілля двічі за день
23:09
Олексій Резніков
"Це можливо абсолютно": Резніков назвав умову завершення війни до кінця року
22:52
ППО
Над Білоцерківським районом сили ППО збили ворожу ракету
22:43
Оновлено
У Кременчуці пролунали вибухи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV