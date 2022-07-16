На Донеччині російські загарбники вбили 7 мирних жителів
За минулу добу на Донеччині рашисти вбили сім людей, ще 14 поранені
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 15 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Закітному, 1 у Гірнику та 1 в Острівському", - йдеться в повідомленні.
Також 14 людей отримали поранення.
Стало відомо, що у Костянтинівці померла людина, яка раніше отримала поранення в Луганській області.
Кириленко наголосив, що нині неможливо дізнатися точну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях Маріуполя та Волновахи.
- 15 липня окупанти обстріляли центр Бахмута, що на Донеччині, з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу поранені мирні жителі.
- Українські військові відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Бахмутському напрямках.
- За час повномасштабної війни проти РФ окупанти 17 314 разів влучили в цивільні об'єкти й понад 300 - у військові.
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