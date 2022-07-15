Росіяни обстріляли центр Бахмута на Донеччині: є травмовані
Окупанти обстріляли центр Бахмута, що на Донеччині, з реактивної артилерії. Внаслідок обстрілу поранені мирні жителі
Про це повідомила Національна поліція Донецької області.
"Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву", - йдеться повідомленні.
Скільки людей травмувались внаслідок обстрілу поки не повідомили.
"Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину РФ", - додають у поліції.
Додали, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Пошкоджені вікна п’ятиповерхового будинку.
- За час повномасштабної війни проти РФ окупанти 17 314 разів влучили в цивільні об'єкти й понад 300 - у військові.
- На Дніпропетровщині в ніч на 15 липня росіяни обстріляли три райони та влучили в школу, паркову зону і спричинили займання пального.
- У Нікопольському районі Дніпропетровської області, який обстріляли росіяни, були знайдені уламки від фосфорних боєприпасів.
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