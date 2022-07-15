Росіяни обстріляли центр Бахмута на Донеччині: є травмовані

Про це повідомила Національна поліція Донецької області.

"Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву", - йдеться повідомленні.

Скільки людей травмувались внаслідок обстрілу поки не повідомили.

"Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину РФ", - додають у поліції.

Додали, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Пошкоджені вікна п’ятиповерхового будинку.

За час повномасштабної війни проти РФ окупанти 17 314 разів влучили в цивільні об'єкти й понад 300 - у військові.

На Дніпропетровщині в ніч на 15 липня росіяни обстріляли три райони та влучили в школу, паркову зону і спричинили займання пального.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області, який обстріляли росіяни, були знайдені уламки від фосфорних боєприпасів.

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