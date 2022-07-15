Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Напружена ніч тривог і обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї", - наголосив він.

У Нікопольському районі внаслідок цього зайнялося пальне. Пожежу гасили кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "градів" і фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі окупанти знову вгатили зі ствольної артилерії по парковій зоні Зеленодольська.

У Синельниківському районі росіяни завдали ракетного удару по школі, спричинивши значні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Уночі й уранці 14 липня на Дніпропетровщині окупанти обстріляли Велику Костромку, стадіон і паркову зону спортивної школи й ліцей у Зеленодольську.

Увечері 14 липня російські загарбники обстріляли околиці Нікополя Дніпропетровської області.

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