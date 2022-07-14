Окупанти вдарили по околицях Нікополя, - РВА

Про це повідомив у Telegram очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав Євтушенко.

Очільник РВА наголосив на небезпеці повторних атак, насамперед у районі Каховського водосховища.

"Є ризик повторних обстрілів. Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях. Інформація актуальна, в першу чергу, для територій розташованих на березі Каховського водосховища", - написав Євтушенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb