Окупанти вдарили по околицях Нікополя, - РВА
Ввечері 14 липня російські загарбники обстріляли околиці Нікополя Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись.Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо", - написав Євтушенко.
Очільник РВА наголосив на небезпеці повторних атак, насамперед у районі Каховського водосховища.
"Є ризик повторних обстрілів. Залишаємося вдома (використовуємо правило двох стін) або в укриттях. Інформація актуальна, в першу чергу, для територій розташованих на березі Каховського водосховища", - написав Євтушенко.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.08
- Актуальне
- Важливе