Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 12 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю "Гіацинт-С"", - наголосили в ЗСУ.

Також у Військово-морських силах зауважили, що остаточні втрати загарбників уточнюють.

З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.

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