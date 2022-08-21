На Донеччині українські морпіхи за добу поранили й убили 12 росіян, знищили два танки й самохідну гаубицю
На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С"
Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.
"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 12 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю "Гіацинт-С"", - наголосили в ЗСУ.
Також у Військово-морських силах зауважили, що остаточні втрати загарбників уточнюють.
- З 13 до 19 серпня ВМС ЗСУ знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків, три танки і два командно-спостережні пункти.
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